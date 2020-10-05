فيلم الرسوم المتحركة الايراني "الخطوة الـ11" يتاهل الى مهرجان إيطالي

وهذا الفيلم الذي تبلغ مدته 10 دقائق و 50 ثانية من إنتاجات مركز التنمية الفكرية للأطفال والمراهقين في عام 2019 ، والتي تستند إلى كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف الراحلة "سوسن طاقديس".

ويهدف هذا الحدث الفني ، الذي يسعى إلى توفير معرفة جديدة للمؤلفين الشباب وصانعي الأفلام ، إلى خلق فرصة للقاء وتبادل المعلومات بين جمهور الفيلم القصير المحترف في مجال صناعة السينما وأيضًا لجذب الجمهور وخلق ثقافة إعلامية بين الأطفال والمراهقين.

وسيقام مهرجان سديسي فورلي الدولي للافلام القصيرة في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر 2020 في فورلي بإيطاليا.

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