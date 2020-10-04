السفارة الإيرانية في باكو تدعو طرفي النزاع في قره باغ الى الإلتزام بالقانون الدولي

وشددت السفارة الإيرانية لدى أذربيجان في هذا البيان على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مذكّرة بالأعراف والمعايير والمبادئ الدولية التي تحكم النزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف (1949) وبروتوكولاتها الإضافية (1977) وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.

وأدانت بشدة أي انتهاك لحقوق الأبرياء وقتل وجرح المدنيين، وكذلك تدمير وإلحاق الأضرار بالمباني والمنشآت والممتلكات المدنية، معربة عن تعازيها للعائلات المنكوبة.

وأفاد مكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان، صباح أمس السبت (3 أكتوبر)، عن مقتل 19 شخصا مدنيا واصابة 63 آخرين وتدمير 44 مبنى ومنشأة مدنية و181 وحدة سكنية.

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