مصدر مسؤول : انضمام 150 اخصائي ايراني في الخارج الى البيئة التقنية للبلاد

واشار المصدر، الى اعتماد "برنامج التعاون بين المختصين ورواد الاعمال الايرانيين في الخارج" (Connect.isti.ir) من قبل معاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية، في اطار تواصلها مع النخب العلمية الايرانية خارج البلاد.

واضاف ان هذا البرنامج نجح في غضون النصف الاول من العام الحالي (بدا في 21 اذار / مارس 2020) على تحفيز 150 شخصية من هؤلاء النخب الوطنية المقيمة في الخارج لكي تعود الى البلاد وتنضم الى الشركات المعرفية في ايران.

وبحسب هذا التقرير ايضا، يوفر "برنامج التعاون بين المختصين ورواد الاعمال الايرانيين في الخارج" شبكة واسعة من المؤسسات التخصصية وبما يشمل افضل الجامعات ومراكز الابحاث والشركات المعرفية لهؤلاء النخب؛ الامر الذي ادى الى تطويره بشكل واسع لحد الان.

انتهى ** ح ع