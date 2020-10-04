٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84064586
٠ Persons

سمات

Dossier

مصدر مسؤول : انضمام 150 اخصائي ايراني في الخارج الى البيئة التقنية للبلاد

مصدر مسؤول : انضمام 150 اخصائي ايراني في الخارج الى البيئة التقنية للبلاد

طهران / 4 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلنت معاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية في ايران، ان 150 باحثا اكاديميا ومختصا ورائد اعمال ايراني عادوا من الخارج، لينضموا الى البيئة التقنية والعلمية للبلاد.

واشار المصدر، الى اعتماد "برنامج التعاون بين المختصين ورواد الاعمال الايرانيين في الخارج" (Connect.isti.ir) من قبل معاونية الشؤون العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية، في اطار تواصلها مع النخب العلمية الايرانية خارج البلاد.

واضاف ان هذا البرنامج نجح في غضون النصف الاول من العام الحالي (بدا في 21 اذار / مارس 2020) على تحفيز 150 شخصية من هؤلاء النخب الوطنية المقيمة في الخارج لكي تعود الى البلاد وتنضم الى الشركات المعرفية في ايران.

وبحسب هذا التقرير ايضا، يوفر "برنامج التعاون بين المختصين ورواد الاعمال الايرانيين في الخارج" شبكة واسعة من المؤسسات التخصصية وبما يشمل افضل الجامعات ومراكز الابحاث والشركات المعرفية لهؤلاء النخب؛ الامر الذي ادى الى تطويره بشكل واسع لحد الان.

انتهى ** ح ع

سمات

Dossier

تعليقك

You are replying to: .
9 + 8 =