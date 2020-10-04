سنشهد توسعا متناميا للعلاقات الودّية بين ايران والكويت

واضاف روحاني : انني اقدم بكل سرور ومن صميم القلب التهاني لمناسبة تسلم سموكم امارة دولة الكويت الصديقة والشقيقة.
وختم رئيس الجمهورية برقيته بالقول : ادعو الله العلي القدير ان يمن على سموكم بالسلامة والتوفيق، وعلى شعب الكويت المسلم بالعزة والسعادة.
وكان الديوان الأميري، قد أعلن الثلاثاء الماضي 29 ايلول/ سبتمبر في بيان، أن أمير البلاد "الشيخ صباح الأحمد الصباح" توفي عن عمر ناهز الـ 91 عاما.
وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوم الأربعاء 30 ايلول /سبتمبر اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا لدولة الكويت وخلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .
انتهى ** ح ع
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