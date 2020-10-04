سنشهد توسعا متناميا للعلاقات الودّية بين ايران والكويت

طهران / 4 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، في برقية تهنئة بعثها اليوم الاحد الى امير الكويت الجديد "الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح"، انه في ظل استمراره على نهج واسلوب القيادة الحكيمة، "سنشهد على غرار السابق توسعا متناميا للعلاقات الودية والاخوية بين البلدين ومزيدا من الاستقرار والامن في المنطقة".

واضاف روحاني : انني اقدم بكل سرور ومن صميم القلب التهاني لمناسبة تسلم سموكم امارة دولة الكويت الصديقة والشقيقة. وختم رئيس الجمهورية برقيته بالقول : ادعو الله العلي القدير ان يمن على سموكم بالسلامة والتوفيق، وعلى شعب الكويت المسلم بالعزة والسعادة. وكان الديوان الأميري، قد أعلن الثلاثاء الماضي 29 ايلول/ سبتمبر في بيان، أن أمير البلاد "الشيخ صباح الأحمد الصباح" توفي عن عمر ناهز الـ 91 عاما. وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوم الأربعاء 30 ايلول /سبتمبر اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميرا لدولة الكويت وخلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح . انتهى ** ح ع