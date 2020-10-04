الرئيس روحاني يشيد بفوز نادي برسبوليس في منافسات دوري ابطال اسيا

وافاد الموقع الاعلامي لرئيس الجمهورية، ان الرئيس روحاني وعقب تقرير وزير الرياضة والشباب خلال مجلس الوزراء اليوم، حول تفاصيل اقامة دوري ابطال اسيا لكرة القدم وفوز نادي برسبوليس على منطقة غرب اسيا وذلك رغم العراقيل التي وضعت امامه، اعرب عن تقديره لجهود لاعبي ومدربي هذا النادي الذي ادخل السرور في قلوب الشعب؛ متمنيا لهم الفوز بلقب بطولة اسيا خلال مبارة المرحلة النهائية من الدوري الاسيوي.

على صعيد اخر، قدم النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" تقريرا حول مباحثاته الهاتفية (امس) مع عدد من مراجع الدين الاجلاء الى جانب ممثل اية الله السيستاني في البلاد.

وابلغ جهانغيري رئيس الجمهورية، تحيات مراجع الدين وايضا هواجسهم بشأن المشاكل الاقتصادية التي يمر بها الشعب.

الى ذلك، اكد الرئيس روحاني ان مراجع الدين لطالما ساندوا حكومته بتوجيهاتهم الحكيمة، وان هواجس هؤلاء الافاضل بشأن الوضع المعيشي والاقتصادي في محلها وتدل على المكانة السامية التي تتمتع بها المرجعية لدى الشعب.

وطمأن روحاني مراجع الدين بان الحكومة تواصل جهدها بكل ما تمتلك من طاقات لافشال مؤامرات الاعداء الرامية الى ثني البلاد والشعب عن مساره، والتقليل من معاناة شعبنا العزيز.

انتهى ** ح ع