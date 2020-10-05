٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84064900
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مسؤول: 30 قاعدة جديدة ستنضم لقواعد الاسعاف الجوي في البلاد في غضون 3 اعوام

مسؤول: 30 قاعدة جديدة ستنضم لقواعد الاسعاف الجوي في البلاد في غضون 3 اعوام

شيراز / 5 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن رئيس منظمة الاسعاف الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد سرور بان 30 قاعدة جديدة ستنضم لقواعد الاسعاف الجوي في البلاد في غضون الاعوام الثلاثة القادمة ليرتفع العدد الى 75 قاعدة.

وقال سرور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في مراسم تحديد موقع لقاعدة الاسعاف الجوي في مدينة كازرون في محافظة فارس جنوب ايران: هنالك 45 قاعدة اسعاف جوي في البلاد في الوقت الحاضر ومن المقرر في غضون الاعوام الثلاثة القادمة، تدشين 10 قواعد في مرحلة اولى و 20 قاعدة في مرحلة ثانية ليرتفع العدد الى 75 قاعدة.  

واوضح انه ومنذ العام 2000 حيث بدات انشطة قواعد الاسعاف الجوي في البلاد انجزت لغاية الان 22 الف مهمة نقلت خلالها 32 الف مريض في حالة حرجة من مختلف مناطق البلاد والمناطق الوعرة والنائية الى المراكز الطبية.

واضاف: انه سيتم في القريب العاجل تدشين قاعدة اسعاف جوي بواسطة الطائرات في طهران لتتاح امكانية نقل المرضى من مختلف نقاط البلاد الى المركز.

انتهى ** 2342

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