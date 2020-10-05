بشار رسن یأمل بنیل البطولة مع فریق برسبولیس

وكان بشار رسن قد نال لقب أفضل لاعب في مباراة نصف النهائي لابطال آسيا والتي فاز فيها فريقه برسبوليس الايراني امام النصر السعودي بركلات الترجيح ليتاهل لنهائي البطولة.

وفي لقاء مع وكالة (ارنا) بارك رسن للجميع هذا الفوز معربا عن الأمل في نيل كأس دوري أبطال اسيا بفي لمباراة النهائية.

واشار المهاجم العراقي بشار رسن الى ان فريق برسبوليس خاض المباراة مع النصر السعودي بتنسيق وتعاون رائع ساهم في تحقيق الفوز ، ورغم عدم وجود المشجعين ، كان اللاعبون يشعرون بالطاقة الايجابية التي يمنحها لهم مشجعوهم وانصارهم.

وحول مواصلة اللعب رغم اصابته قال المهاجم بشار رسن ان المهم لدينا هو الفوز وادخال الفرحة على قلوب الجمهور ومن هنا فان اللاعب ينسى معاناته من أجل فوز فريقه وإرضاء جمهوره.

من جهة اخرى أعرب بشار رسن عن دهشته لابعاد لاعب برسبوليس المتألق عيسى آل كثير قبل ساعات من مواجهة الفريق السعودي ، معربا عن الأمل في حل القضية مع الاتحاد الآسيوي ليعود آل كثير للمشاركة في المباراة النهائية.

وحول اختياره كأفضل لاعب في مباراة نصف النهائي قال المهاجم بشار رسن : أن فريقي برسبوليس كان هو الأفضل ولست أنا.

انتهى** 2344