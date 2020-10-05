اعلان عن دعوة لعقد الدورة الخمسين لمهرجان رشد السينمائي الدولي

وأفاد مركز المعلومات والعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم أن المهرجان الدولي الخمسين للأفلام العلمية والتعليمية والتربوية ينطلق تحت شعار الجودة العملية والتعليمية من خلال تنويع بيئة التعليم.وينشط المهرجان في القسمين الرئيسي و الخاص؛ ويركز القسم الرئيسي على القضايا المتعلقة بالتعليم والتربية وتسليط الضوء على فحوى الكتب الدراسية بينما يتعلق القسم الخاص بالجوانب التربوية في حياة الشهيد قاسم سليماني.

ويجب على الراغبين ارسال اعمالهم ابتداء من اليوم الاثنين لغاية 21 تشرين الاول/اكتوبر الجاري ويجب حمل استمارة المشاركة من موقع Festival.roshd.ir وإرسال الفيلم على قرص DVD مع رمز التتبع شخصيًا أو عن طريق البريد.

يذكر ان مهرجان رشد يتمتع بتاريخ عريق ومصداقیة خاصة بين الأعمال السينمائية في ايران و يعد من أقدم مهرجانات سينمائية فيها حيث تم تاسيس في عام 1964م؛ ويتركز على دراسة الأعمال العلمیة والتعلیمیة عبر القاء الضوء على القضایا الدراسیة في المدارس.

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