ايران أعدت خطة لإنهاء النزاع بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين أعلن سعيد خطيب زادة، أن إيران أعدت خطة مفصلة لحل النزاع بين ارمينيا واذربيجان وهي مستعدة لمناقشتها مع طرفي النزاع، معربا عن الأمل أن يبادر الجانبان لوقف اطلاق النار.

واضاف خطيب زادة، أن إيران تدعو اذربيجان وارمينيا الى احترام حقوق المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب وان يدركوا أن إيران لن تتحمل الاشتباكات على حدودها، لقد أخبرنا أصدقاءنا في كلا البلدين ان يتوخوا الحذر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية ان ايران سعت لتكون على اتصال بباكو ويريفان، وقال ان طهران تقف على مسافة واحدة من الجانبين انطلاقا من سياستها المعهودة ، كما انها على اتصال باللاعبين الاقليميين ، والى جانب هذه الجهود فأنها أعدت مشروعا تأمل في ان يساهم بوقف هذه الحرب في اسرع وقت ممكن وفي ظل الحفاظ على سيادة اذربيجان على اراضيها وخروج القوات العسكرية وبدء المفاوضات والحوار.