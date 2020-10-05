قریبا....إيران ستدشن مستشفى باميان التخصصي في أفغانستان

وجاء ذلك خلال لقاء السفير امينيان مع محافظ بامیان سید انور اعلاء رحمتي حيث جرى البحث وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي في شتی المجالات بين البلدين.

وأكد أمينيان على تطویر التعاون الثنائي بين إيران وأفغانستان في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية وقال: ان ایران بامکانها ایضا المشارکة في مجالات التعدين والطاقة الكهرومائية والشمسية وبناء الطرق في أفغانستان خاصة في محافظة باميان.

من جانبه، اشاد محافظ بامیان سید انور اعلاء رحمتي بالتعاون الشامل من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات مع حكومة أفغانستان قائلا: ان محافظة بامیان تتمتع بطاقات وامکانیات جیدة للاستثمار في مختلف المجالات.

ولعبت إيران دورًا مهمًا في تحقيق الإنجازات في القطاعات العلمية والثقافية والاقتصادية بأفغانستان ومن بينها مشروع خط سكة حديد خواف - هرات كانجاز اقتصادي وتجاري مهم بين الجانبين.

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