الجزر الثلاث إيرانية دون أدنى شك

واضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، إن الإمارات تسير في المسار الخطأ في بعض المجالات منذ سنوات عديدة، مضيفا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تاخذ الأذن من أحد حول الاجراءات التي تتخذها على حدودها وأراضيها فيما يتعلق بالجزر الثلاث، مؤكدا إن جزر إيران الثلاث في الخليج الفارسي تتعلق دائما بإيران دون أدنى شك، وهذه التصريحات لن توجد أي حقوق لأحد ولا تؤثر على سيادة إيران على اراضيها.

وأكد خطيب زاده، إن الكيان الصهيوني واقع في مستنقع ويحاول إغراق الجميع في وحل هذا المستنقع، معربا عن آمله أن لا تغرق الإمارات وحكومتها الحالية في هذا الحضيض.

يتبع..