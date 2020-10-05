٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84065450
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المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

الجزر الثلاث إيرانية دون أدنى شك

الجزر الثلاث إيرانية دون أدنى شك

طهران/ 5 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بخصوص مزاعم الإمارات حول الجزر الإيرانية الثلاث (تنب الكبرى وتنب الصغرى وابوموسى) ومشروع خط أنابيب النفط الإماراتي مع الكيان الصهيوني في الخليج الفارسي، قال: كل دولة مجاورة لنا و مهما ارتكبت من اخطاء، نحاول وانطلاقا من حسن الجوار، ان تعود الى التعاون الإقليمي الجماعي.

واضاف خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، إن الإمارات تسير في المسار الخطأ في بعض المجالات منذ سنوات عديدة، مضيفا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تاخذ الأذن من أحد حول الاجراءات التي تتخذها على حدودها وأراضيها فيما يتعلق بالجزر الثلاث، مؤكدا إن جزر إيران الثلاث في الخليج الفارسي تتعلق دائما بإيران دون أدنى شك، وهذه التصريحات لن توجد أي حقوق لأحد ولا تؤثر على سيادة إيران على اراضيها.

وأكد خطيب زاده، إن الكيان الصهيوني واقع في مستنقع ويحاول إغراق الجميع في وحل هذا المستنقع، معربا عن آمله أن لا تغرق الإمارات وحكومتها الحالية في هذا الحضيض.

يتبع..

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