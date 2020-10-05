فيلم الايراني "جلك" أفضل فيلم وثائقي في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي

وتم اختيار الفيلم الوثائقي "جلك" ( Gelak) من إخراج" سيروس كفاش "، كافضل فيلم في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي في قسم الافلام الايرانية.

واقيم المهرجان يومي 19 و 20 سبتمبر حيث حصل جلك على جائزة سبنتا لأفضل فيلم وثائقي في نهاية المهرجان.

وكان الفيلم الوثائقي قد تأهل في وقت سابق إلى نهائيات مهرجان "بونه" السينمائي الهندي وقدفاز بجائزة أفضل تصوير سينمائي فيه.

ويروي الفيلم قصة مليئة بالأمل والتزام فتيات في هرمزكان جنوب ايران بالفنون والصناعات اليدوية وحرصهن على صون تقاليدهم العريقة.

وكان هذا الفيلم الوثائقي قد شارك في قسم المسابقات في العديد من المهرجانات الدولية و فاز في مهرجان بارس السينمائي الدولي ، بتمثال الخليج الفارسي والدبلوم الفخري لأفضل فيلم وأفضل إخراج.

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