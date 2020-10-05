٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:٤٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84065557
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قائد المنطقة البحرية الثانية لحرس الثورة:

حرس الثورة الاسلامية يعرض قريبا سفنه العابرة للمحيطات

حرس الثورة الاسلامية يعرض قريبا سفنه العابرة للمحيطات

بوشهر/ 5 تشرين الاول/ أكتوبر / ارنا - أعلن قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد رمضان زيراهي، ان البنى التحتية اللازمة لحضور هذه القوات في المياه الدولية الحرة والمحيطات قد تم تصميمها وسيتم قريبا الكشف عن القطع البحرية العابرة للمحيطات التابعة لقوات حرس الثورة الاسلامية.

وفي حديث له اليوم الاثنين عشية السابع من أكتوبر الذكرى السنوية للاشتباك المباشر بين القوات البحرية لحرس الثورة والقوات الامريكية المجرمة في الخليج الفارسي عام 1987 ، اضاف العميد زيراهي ان قوات حرس الثورة متواجدة باقتدار في البر والبحر والجو وانها تعمل على تطوير قدراتها لتكثيف تواجدها في المياه الدولية الحرة في بحار ومحيطات العالم.

واشار الى ان بحرية حرس الثورة لم تكن تمتلك في زمن الحرب المفروضة سوى عدة زوارق قاذفة ومنصات لاطلاق الصواريخ لكنها اليوم وبفضل القدرات الداخلية وابداعات الطاقات الايرانية الشابة اصبحت تمتلك منظومة واسعة من انواع الزوارق الحربية المختلفة المنتشرة حاليا في الخليج الفارسي دفاعا عن مصالح الجمهورية الاسلامية .

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