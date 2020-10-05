قائد امني : ضبط نحو طن واحد من المخدرات جنوب شرقي البلاد

وقال العميد "محمد ملاشاهي" لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين : ان القوات الاستخبارية التابعة لحرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان، تمكنت من خلال عمليات متتالية على مدار الساعة الكشف عن تحركات عناصر تابعة لعصابة مخدرات متمرسة في معبر اسفندك الحدودي لدى مدينة سراوان، و وضعت نصب برامجها القضاء على هذه العصابة المسلحة.

واضاف : ان المهربين كانوا بصدد ادخال المخدرات الى البلاد باستخدام الماشية لكنهم واجهوا انفسهم في محاصرة القوات الحدودية وبدأوا باطلاق النار صوبهم.

وتابع : ان القوات الامنية قامت بالرد وتضييق الخناق على هؤلاء المهربين الذين اضطروا الى الهروب نحو المرتفعات مخلفين وراءهم حمولة المخدرات.

واكد قائد قوات حرس الحدود في سيستان بلوجستان ان عملية التعقيب والقبض على هؤلاء المهربين قائمة لدى هذه القيادة، وذلك في اطار تضيحات القوات الحدودية للدفاع عن ثغور البلاد ونظام الجهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة المهربين والزمر المناوئة للثورة الاسلامية.

انتهى ** ح ع

