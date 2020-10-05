٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:١٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84065809
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منظمة الطيران المدني : استئناف الرحلات الجوية مع تركيا اعتبارا من 7 اكتوبر

منظمة الطيران المدني : استئناف الرحلات الجوية مع تركيا اعتبارا من 7 اكتوبر

طهران / 5 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية اليوم في بيان، استئناف الرحلات الجوية بين طهران واسطنبول اعتبارا من 7 اكتوبر الحالي.

وجاء بيان المنظمة الوطنية بعد توقف استغرق 3 ايام فقط لرحلات جميع شركات الطيران المحلية والتركية المتجهة من ايران الى تركيا.

واوضحت منظمة الطيران المدني الايرانية وفق ما جاء في تصريحات رئيسيها "تورج دهقاني زنكة"، انه سيتم تسيير رحلتين يوميا بين البلدين.

وقال زنكنة : انه بعد التنسيقات الجارية بين منظمتي الطيران المدني الايرانية والتركية واصدار التصاريح اللازمة، سيتم تسيير رحلات جوية بصورة محدودة بين البلدين، وذلك مع رعاية كامل التعليمات الوقائية والصحية المحددة لمكافحة فيروس كورونا.

انتهى ** ح ع

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