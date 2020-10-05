منظمة الطيران المدني : استئناف الرحلات الجوية مع تركيا اعتبارا من 7 اكتوبر

وجاء بيان المنظمة الوطنية بعد توقف استغرق 3 ايام فقط لرحلات جميع شركات الطيران المحلية والتركية المتجهة من ايران الى تركيا.

واوضحت منظمة الطيران المدني الايرانية وفق ما جاء في تصريحات رئيسيها "تورج دهقاني زنكة"، انه سيتم تسيير رحلتين يوميا بين البلدين.

وقال زنكنة : انه بعد التنسيقات الجارية بين منظمتي الطيران المدني الايرانية والتركية واصدار التصاريح اللازمة، سيتم تسيير رحلات جوية بصورة محدودة بين البلدين، وذلك مع رعاية كامل التعليمات الوقائية والصحية المحددة لمكافحة فيروس كورونا.

انتهى ** ح ع