فيلمان ايرانيان يتنافسان في مهرجان زغرب الدولي للافلام الوثائقية

وافادت السفارة الايرانية لدى كرواتيا، ان مهرجان زغرب الدولي الذي بدأ في 4 اكتوبر الحالي سيواصل اعماله لغاية الحادي عشر من الشهر نفسه، ويضم في نسخته الجديدة 112 فيلما وثائقيا من انحاء العالم.

ويتنافس كل من المخرجين الايرانيين "وفائي" عبر فيلمه "خلافا لاتجاه عقارب الساعة" و"اسكوئي" لفيلمه "انني ظل بلا شمس" في قسم الافلام الدولية مع سائر الاعمال المشاركة في هذا المهرجان.

ووتجدر الاشارة يضا، ان مراسم افتتاح مهرجان زغرب الدولي للافلام الوثائقية اقيمت لنسختها السادسة عشرة في مركز "سايناستارو زغرب" السينمائي بالعاصمة الكرواتية تحت رقابة صحية و وقائية مشددة، وذلك بعد ان الغي موعد المهرجان المحدد سنويا في 22 اذار / مارس 2020 من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

انتهى ** ح ع