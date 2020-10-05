قاليباف : يجب ان نبذل الجهود لوقف المواجهات بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان

وفي مباحثاته الهاتفية اليوم الاثنين مع رئيس مجلس الدوما الروسي "فيتشسلاو فالودين"، دعا قاليباف الى اغتمام الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات البرلمانية بين طهران وموسكو.

واكد، ان استمرار الحوار الايراني – الروسي سيعود بالفائدة على المنطقة والمجتمع الدولي ايضا و"نحن نرحب بمواصلة هذا الحوار البناء".

وفي معرض الاشارة الى ظروف كورونا الراهنة، اكد رئيس البرلمان ضرورة التعويض عن تداعيات هذه الجائحة على صعيد التعاون الثنائي؛ مع الامتثال الى كامل البروتوكولات الصحية والوقائية لمكافحة الوباء.

الى ذلك، اكد رئيس الدوما استعداد بلاده لدعم العلاقات في جيمع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين موسكو وطهران.

وتطلع "فالودين" خلال حديثه الهاتفي مع قاليباف، الى تبادل الوفود البرلمانية بين ايران وروسيا بعد توفر الظروف الصحية المناسبة لهذا الغرض.

كما لفت المسؤول الروسي رفيع المستوى، الى ان موقف بلاده يتناغم وموقف ايران بشأن ضرورة حل النزاع بين ارمينيا واذربيجان عبر الحوار والمفاوضات.

وفي الختام، نوه الجانبان الى اهمية مهام اللجنة البرلمانية العليا المشتركة بين البلدين.

انتهى ** ح ع