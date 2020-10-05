٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٦:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84065954
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امين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان :

46 مواطنا امريكيا وضعوا تحت الملاحقة القضائية في ايران

46 مواطنا امريكيا وضعوا تحت الملاحقة القضائية في ايران

طهران / 5 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال امين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان "علي باقري" : ان اللجنة اعدت قائمة باسماء 46 شخصية حقيقية وقانونية امريكية ممن لديه ضلوع في فرض الحظر الجائر ضد الشعب الايراني، وسلمتها الى النيابة العامة في طهران ليتم ملاحقتهم قضائيا.

وعلى هامش تفقده اليوم الاثنين مستشى مفيد التي يرقد فيها مرضى مصابون بالامراض النادرة، ندد باقري بالارهاب الطبي المفروض على الشعب الايراني.

وصرح رئيس لجنة حقوق الانسان الوطنية : ان الفرق بين من يفرض الحظر الدوائي والطبي مع عناصر داعش الارهابيين، هو ان الدواعش يقتلون الناس باستخدام سيوفهم المسلولة بينما يقتل اصحاب الحظر الاطفال والمرضى باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

واكد باقري، ان الامريكيين تحولوا من الضغوط القصوى الى الخصومة القصوى ضد الشعب الايراني.

وتابع : للاسف نشاهد اليوم بان الاوروبيين يسايرون الامريكيين عند تنفيذ حظرهم الدوائي والطبي ضد الشعب الايراني.

انتهى ** ح ع

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