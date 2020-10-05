46 مواطنا امريكيا وضعوا تحت الملاحقة القضائية في ايران

وعلى هامش تفقده اليوم الاثنين مستشى مفيد التي يرقد فيها مرضى مصابون بالامراض النادرة، ندد باقري بالارهاب الطبي المفروض على الشعب الايراني.

وصرح رئيس لجنة حقوق الانسان الوطنية : ان الفرق بين من يفرض الحظر الدوائي والطبي مع عناصر داعش الارهابيين، هو ان الدواعش يقتلون الناس باستخدام سيوفهم المسلولة بينما يقتل اصحاب الحظر الاطفال والمرضى باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

واكد باقري، ان الامريكيين تحولوا من الضغوط القصوى الى الخصومة القصوى ضد الشعب الايراني.

وتابع : للاسف نشاهد اليوم بان الاوروبيين يسايرون الامريكيين عند تنفيذ حظرهم الدوائي والطبي ضد الشعب الايراني.

انتهى ** ح ع