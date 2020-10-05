الرئيس روحاني : القرويون يضمنون امننا الغذائي في ظروف الحرب الاقتصادية الراهنة

تصريحات الرئيس روحاني جاءت خلال رعايته اليوم الاثنين مراسم افتتاح مجموعة كبيرة من المشاريع الاعمارية والبنيوية بمحورية التنمية القروىة في ايران، والتي جرت بالتزامن عبر الفيديو بمشاركة وزراء التعاون والاتصالات والطاقة والطرق والجهاد الزراعي الى جانب مساعد وزير الصحة وجمع من كبار المسؤولين لدى المؤسسات المعنية في ايران.

واكد رئيس الجمهورية، ان الحكومة ستواصل جهودها وخدماتها للمواطين لغاية اخر يوم من فترة مهامها، وبذات الجودة والمعنويات الرفيعة التي كانت عليها في بداية عهدها دون ان تتاثر بحظر الاعداء وحربهم الاقتصادية او تخرصات المجموعات المناوئة للثورة الاسلامية في الخارج.

واضاف، ان ما حققته الحكومة من انجازات خلال الفترة الماضية لحد اليوم يعتمد على دعم الشعب الذي برهن على الدوام تواجده في جميع الساحات دفاعا عن استقلال وحرية البلاد.

واضاف : نحن اليوم بلغنا مرحلة الاكتفاء الذاتي في انتاج الغاز، وبإمكاننا تصدير هذا المنتج خلال فصل الشتاء ايضا؛ مبينا ان معظم القرى الايرانية تتمتع بخدمة الامدادات الغازية اليوم.

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