معبر جذابه الحدودي مغلق يومي 8 و9 أكتوبر

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الإثنين، أكد سيلاوي أنه لم يذهب أي زائر الى حدود جذابه خلال الأيام الأخيرة بهدف التوجه الى المدن المقدسة في العراق، بفضل الإعلام والتوجيهات التوعوية الجيدة بهذا الخصوص.

وشدد حاكم دشت آزادكان على عدم إمكانية إعادة فتح معبر جذابه أمام زوار العتبات المقدسة نظرا للمخاطر التي يتضمنها تفشي وباء كورونا.

كما أكد انه لا يوجد أي تخطيط لاستقبال السياح العراقيين من هذا المعبر.

وأشار سيلاوي، الى إعادة فتح معبر جذابه الحدودي بهدف التجارة بموافقة سلطات الحدود والجمارك الإيرانية والعراقية في آب/أغسطس الماضي بعد إغلاق دام ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفيما نوه الى عبور مايزيد عن 200 إلى 300 شاحنة ومقطورة عبر حدود جذابه يوميا تحمل بضائع إيرانية يتم تصديرها إلى العراق، أعرب عن أمله في تعزيز عملية تصدير البضائع عبر هذه الحدود التجارية الدولية بعد نهاية شهر الصفر المظفر.

انتهى**أ م د