وزير الداخلية : على جمهورية اذربيجان وارمينيا احترام القوانين الدولية

وفي تصريحه للصحفيين اليوم الاثنين، اشار "رحماني فضلي" الى تعرض عدد من المناطق في ايران لاصابة القذائف الناجمة عن المواجهات الحالية بين البلدين؛ مؤكدا : لقد حذرنا هؤلاء وفي حال استمرار هذه العملية سنقدم من جديد تحذيرا أكثر جدية؛ لكن مع ذلك نامل بان لا يقع اي حادث اخر.

وفي جانب اخر من تصريحاته، تطرق وزير الداخلية الى الحظر الجائر ضد ايران، قائلا : ان هؤلاء (الامريكيين) تصورا عبثا بانهم قادرون على تحقيق النتائج المرجوة من هذا الحظر في غضون 3 الى 6 اشهر وذلك عبر الاضطرابات الداخلية في البلاد، لكنهم فشلوا امام ارادة الشعب الذي برهن على مدى اكثر من عامين صموده دفاعا عن استقلال وامن الوطن.

الى ذلك، اعلن حاكم بلدة "خداافرين" (بمحافظة اذربايجان الشرقية – شمال شرق)، زيادة عدد القذائف الناجمة عن تشديد وتيرة المواجهات بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان، والتي اصابت بعض المناطق في هذه المدينة الايرانية.

وفي تصريح له اليوم الاثنين اوضح "علي اميري راد" : ان 10 قذائف حربية اصابت عصر اليوم ضواحي مدينة خداافرين؛ مبينا ان القذائف لم تسفر عن اي خسائر لكونها اصابت مناطق خالية من السكان، وداعيا في الوقت نفسه المواطنين الى توخي التجمعات غير الضرورية هناك.

انتهى ** ح ع