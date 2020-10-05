مهرجان نمساوي يمنح جائزة أفضل ممثلة الى بطلة "مينا" الإيراني

ويعد فيلم مينا القصير من تأليف واخراج الايرانية، آوازه شهنواز، واعداد محمد رضا رسولي، من الاعمال السينمائية المشتركة بين ايران وكندا.

وقد سبق لهذا الفيلم الايراني القصير ان شارك في مهرجانات سينمائية دولية اخرى مثل مهرجان ميشيغن السينمائي، وبوينس ايريس، وانكور الهندي، ومهرجان فيلكر الأميركي، كما رشح مؤخرا لاستلام جائزة افضل سيناريو من مهرجان ستوكهولم السينمائي المستقل.

وأقيمت الدورة الـ 48 لمهرجان الأفلام القصيرة للشعوب في الفترة من 24 إلى 29 أيلول/سبتمبر بمدينة لينتس النمساوية.

انتهى**أ م د