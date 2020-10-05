٠٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٩:٤٧ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84066127
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مهرجان نمساوي يمنح جائزة أفضل ممثلة الى بطلة "مينا" الإيراني

مهرجان نمساوي يمنح جائزة أفضل ممثلة الى بطلة "مينا" الإيراني

طهران/5 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- فازت الممثلة الإيرانية الشابة في فيلم "مينا" القصير، نيكا شهباززاده، بجائزة أفضل ممثلة في الدورة الـ48 من مهرجان الأفلام القصيرة للشعوب في النمسا.

ويعد فيلم مينا القصير من تأليف واخراج الايرانية، آوازه شهنواز، واعداد محمد رضا رسولي، من الاعمال السينمائية المشتركة بين ايران وكندا.

وقد سبق لهذا الفيلم الايراني القصير ان شارك في مهرجانات سينمائية دولية اخرى مثل مهرجان ميشيغن السينمائي، وبوينس ايريس، وانكور الهندي، ومهرجان فيلكر الأميركي، كما رشح مؤخرا لاستلام جائزة افضل سيناريو من مهرجان ستوكهولم السينمائي المستقل.

وأقيمت الدورة الـ 48 لمهرجان الأفلام القصيرة للشعوب في الفترة من 24 إلى 29 أيلول/سبتمبر بمدينة لينتس النمساوية.

انتهى**أ م د

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