لجنة التعاون الإعلامي الإيراني الروسي تعقد اجتماعها اليوم

وقال مسعود أفشار رئيس قسم الدبلوماسية العامة والإعلام في السفارة الايرانية في موسكو ان هذه الجولة من المحادثات التي تعقد بدعم ومبادرة من السفارة الإيرانية في موسكو، ستتناول مجالات التعاون في مجال الإعلام بين البلدين في مسار تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين.

واضاف أنه سيجري خلال هذا الاجتماع متابعة مراحل إبرام الاتفاقيات والتفاهمات ومحادثات الاجتماعات السابقة التي عقدت في طهران وموسكو في العامين الماضيين .

واوضح بان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد رحبت خلال لقائها السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي، بعقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا، مؤكدة على ضرورة التواصل والتعاون المستمر والوثيق بين وسائل الاعلام في البلدين.

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