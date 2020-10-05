٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84066238
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Dossier

لجنة التعاون الإعلامي الإيراني الروسي تعقد اجتماعها اليوم

لجنة التعاون الإعلامي الإيراني الروسي تعقد اجتماعها اليوم

موسكو / 6 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- سيعقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون الإعلامي الإيراني الروسي عبر الاجواء الافتراضية اليوم الثلاثاء بمشاركة سفيري البلدين ومساعدي وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ووزارتي الخارجية الإيرانية والروسية، وممثلي بعض وسائل الإعلام البارزة في طهران وموسكو.

وقال مسعود أفشار رئيس قسم الدبلوماسية العامة والإعلام في السفارة الايرانية في موسكو ان هذه الجولة من المحادثات التي تعقد بدعم ومبادرة من السفارة الإيرانية في موسكو، ستتناول مجالات التعاون في مجال الإعلام بين البلدين في مسار تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين.

واضاف أنه سيجري خلال هذا الاجتماع متابعة مراحل إبرام الاتفاقيات والتفاهمات ومحادثات الاجتماعات السابقة التي عقدت في طهران وموسكو في العامين الماضيين .

واوضح بان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد رحبت خلال لقائها السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي، بعقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا، مؤكدة على ضرورة التواصل والتعاون المستمر والوثيق بين وسائل الاعلام في البلدين.

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