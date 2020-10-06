لجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة توفر 70 الف فرصة عمل سنويا

وقال بختياري في تصريح له الاثنين خلال مراسم تدشين 7 آلاف وحدة سكنية لذوي الدخل الواطئ عن طريق الفيديو كونفرانس مع رئيس الجمهورية: ان هذه المؤسسة توفر 70 الف فرصة عمل في البلاد سنويا غالبيتها كانت في المناطق الريفية.

واضاف: انه تم في هذا الاطار بالتعاون مع المحافظين والبنوك والبنك المركزي توفير اكثر من 500 الف فرصة عمل في العام الرابع من الخطة التنموية الخمسية السادسة.

وقال: ان تقوية امكانيات المشمولين بالرعاية وتوفير فرص العمل والسكن لذوي الدخل الواطئ، يعد من البرامج الاساسية لهذه المؤسسة.

ودعا بختياري رئيس الجمهورية لمضاعفة الاعتمادات المخصصة لتوفير فرص العمل في الملاحظة 16 من ميزانية العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس).

انتهى ** 2342