حصاد 11 طناً من الفستق في محافظة سيستان وبلوجستان

وصرح أردشير شهركي في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الثلاثاء: ان الفستق يعد احد اهم المحاصيل الزراعية في المحافظة و يعد مصدر دخل لاهالي مختلف مدن المحافظة.

وكان الفستق من أهم المنتجات الزراعية المصدرة الى الخارج في النصف الأول من العام الجاري حيث بلغ حجم تصدير الفستق خلال هذه الفترة نحو 47 ألف طن بقيمة 304 ملايين دولار، بزيادة 143 بالمئة من حيث الوزن و 101 من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق.

وتمكنت ايران من زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية الى الخارج رغم انتشار كورونا ورغم الحظر الاقتصادي ومشاكل التصدير حيث لا تزال المنتجات الزراعية تحتفظ بصادرات قياسية في ايران ولم يمنع أي من هذه المشاكل تصدير المنتجات الزراعية.

ويشتهر الفستق بالذهب الاخضر وتحتل إيران المركز الثاني في إنتاجه عالميًا ويشكّل الفستق جزءًا من صادراتها غير النفطية.

وتتم زراعة الفستق في مختلف المدن الايرانية بما فيها قزوين و سمنان وسيستان و بلوجستان الا ان تُعتبر محافظة “كرمان” في جنوب شرق ايران عاصمة الفستق فيها ويعد الفستق المزروع في المحافظة الأفضل عالميا من حيث الجودة والطعم.

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