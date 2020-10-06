نمو انتاج اطارات السيارات بنسبة 26% في النصف الاول من العام الجاري

وتم خلال هذه الفترة انتاج 12 مليوناً و 143 ألفاً و 353 إطاراً ، وهو ما يظهر من حيث عدد الإطارات نمواً بنسبة 26 بالمائة مقارنة مع الشهور الست الاولى من العام السابق.

ووفقًا لاحصائيات كبريات الشركات المصنعة للاطارات في ايران تم خلال الشهور الست الاولى من العام الجاري انتاج ، 76،740 طنًا من إطارات لسيارات الركوب الى جانب انتاج 11،691 طنًا من إطارات الشاحنات و 26.537 طنا من اطارات الحافلات و كذلك

986 طنًا من إطارات الدراجات ليسجل زيادة بنسبة 26 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

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