مشاركة ايران النشطة في الاعمال الثقافية الدولية

وافادت العلاقات العامة للمهرجان الدولي الثالث والثلاثين لافلام الاطفال انه اشار علي رضا تابش الى الظروف الخاصة التي يمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا وقال قررنا عقد المهرجان الدولي لافلام الاطفال بشكل افتراضي لعرض الافلام القصيرة والرسوم المتحركة والافلام الوثائقية عبر الانترنت.

واوضح ان سيشارك عدد قليل من الجمهور و خبراء الافلام في المهرجان المقرر عقده من 18 اكتوبر الجاري لغاية 23 منه مع التزام بالقواعد الصحية.”

واكد تابش انه تمت اقامة العديد من المهرجانات عبر الانترنت خلال الشهور الاخيرة و الان حان دورنا لاقامة هذا المهرجان الدولي عبر الاجواء الافتراضية.

واعرب عن امله بان يتمخض المهرجان عن نتائج ايجابية.

انتهى** 1453