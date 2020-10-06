٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84066553
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مشاركة ايران النشطة في الاعمال الثقافية الدولية

مشاركة ايران النشطة في الاعمال الثقافية الدولية

مشهد/ 6 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا -اشار مدير المهرجان الدولي الثالث والثلاثون لافلام الاطفال الى مشاركة ايران النشطة في الاحداث الثقافية ودعا الى ضرورة تحويل التهديدات الى الفرص عن طريق التبادل الثقافي عبر الاجواء الافتراضية.

وافادت العلاقات العامة للمهرجان الدولي الثالث والثلاثين لافلام الاطفال انه اشار علي رضا تابش الى الظروف الخاصة التي يمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا وقال قررنا عقد المهرجان الدولي لافلام الاطفال بشكل افتراضي لعرض الافلام القصيرة والرسوم المتحركة والافلام الوثائقية عبر الانترنت.

واوضح ان سيشارك عدد قليل من الجمهور و خبراء الافلام في المهرجان المقرر عقده من 18 اكتوبر الجاري لغاية 23 منه مع التزام بالقواعد الصحية.”
واكد تابش انه تمت اقامة العديد من المهرجانات عبر الانترنت خلال الشهور الاخيرة و الان حان دورنا لاقامة هذا المهرجان الدولي عبر الاجواء الافتراضية.
واعرب عن امله بان يتمخض المهرجان عن نتائج ايجابية.
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