روحاني : لاينبغي لبعض الدول مشاركة امريكا في اعمالها اللاإنسانية

وفي اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء قال روحاني : لقد باتت واضحة جدا ابعاد الحرب الاقتصادية التي فرضتها امريكا على الشعب الايراني ، وصمود ومقاومة الايرانيين بهذه الحرب في الظروف الحالية ، مضيفا ان أبعاد هذه الحرب الاقتصادية ستتضح بشكل ادق في المستقبل كما اتضحت ابعاد الحرب العسكرية التي فرضت على ايران في ثمانينات القرن الماضي.

واشار روحاني الى ان الشعب الايراني وبعد عقود طويلة من العداء الامريكي لم ينتظر من امريكا غير ما يجري حاليا ، مؤكدا ان الشعب الايراني يريد من الدول التي وقفت الى جانب الحظر الامريكي خلافا لارادتها ان لاتشارك في الممارسات غير الانسانية .

انتهى** 2344