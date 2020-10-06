منظومة رادار قدير تلعب دورا هاما في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد

وقال اللواء السيد عبد الرحيم موسوي على هامش حفل انضمام منظومة رادار " قدير" إلى ألانظمة الرادارية التابعة لشبكة المضاد الجوي للبلاد والذي أقيم في محافظة يزد (وسط) نشكر الله على قيادة قائد الثورة ووجود الحرس الثوري الإسلامي الذي طالما لعب دورا مهما في تعزيز اقتدار إيران الشامل".

واشار موسوي إلى أهمية الإنجازات العسكرية للبلاد وقال: بإطلاق مثل هذه الرادارات زادت قدرة الدفاع الجوي في جميع أنحاء إيران الإسلامية".

وأشار قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي إلى أهميه منظومة رادار قدير وقال انها لعبت دورًا مهمًا في تعزيز القدرة الدفاعية لإيران الإسلامية.

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