وجهنا التحذيرات اللازمة حول أمن حدود إيران إلى الأطراف المتنازعة في القوقاز

في إشارة إلى إطلاق النار بالخطأ على المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في احداث قره باغ، اوضح العميد أمير حاتمي اليوم الثلاثاء في تصريح له على هامش حفل افتتاح "المصنع الكبير لإنتاج أسلاك وكابلات التفلون للعسكريين والمدنيين" في مشهد، أن بعض القذائف سقطت في المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية في حين ان حدود إيران تشكل قضية اساسية للقوات المسلحة.

وقال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية: نأمل أن يتم تنفيذ هذه التحذيرات وأخذها بعين الاعتبار من قبل الجيران المتورطين في النزاع، لأن أمن المواطنين وسكان الحدود مسألة مهمة.

وأضاف: إذا استمرت هذه القضية فسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات وليس من المقبول أن يتعرض مواطنو الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأذى ولو عن طريق الخطأ.

وكانت الاشتباكات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا قد تجددت يوم 27 سبتمبر على خلفية النزاع بشان ملكية منطقة قره باغ .

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