عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 27 الفا و419 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 4151 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 479 الفا و 825 حالة لغاية الان بينهم 4200 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 394 الفا و800 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 227 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 27 الفا و419 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و179 الفا و 338 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344