العميد حاجي زادة: ايران ضمن ترتيب الدول العشر الاوائل عالميا في تصنیع الرادارات

وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء في مراسم الحاق وحدتين من المنظومة الرادارية "قدير" لشبكة الدفاع الجوي في البلاد والتي جرت في محافظة يزد، اعتبر العميد حاجي زادة انخفاض نفقات التصنيع والصيانة من ضمن الخصائص المميزة للوحدتين الرادارية المصنعة من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وأضاف: ان هذه الرادارات قادرة على الكشف عن الاشياء الطائرة الخفية حتى مدى 350 كم وبامكانها كشف واعتراض الطائرات الخفية وسائر الاهداف حتى مدى اكثر من 1000 كم حيث تم تدشين وحدتين منها اليوم في محافظتي يزد (وسط) وكرمان (جنوب شرقي البلاد).

واعتبر العميد حاجي زادة التغطية الرادارية التركیبية بين رادارات القوة الجوفضائية للحرس الثوري وجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية من المنجزات العسكرية الكبرى للبلاد واضاف: ان كان هنالك 20 دولة قادرة على صنع الرادارات في العالم فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد ضمن الدول العشر الاولى منها بالتاكيد.

ونوه الى الطاقات العلمية والتنفيذية للكوادر النخبوية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري وقال: ان الكوادر الشبابية النخبوية الإيرانية قادرة على صنع الرادارات اللازمة للقوات العملياتية ووضعها تحت تصرفها.

واوضح العميد حاجي زادة بانه سيتم في غضون الاشهر الثلاثة القادمة تدشين رادار آخر في جابهار (بمحافظة سيستان وبلوجستان/ جنوب شرق) ليرتفع بذلك عدد رادارات البلاد من هذا الطراز الى 8 رادارات.

انتهى**أ م د