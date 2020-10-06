لاعب الكرة الايراني "زاهدي" الافضل في نادي أولمبيك دونيتسك الاوكراني

واعلن النادي الاوكراني عبر صفحته الرسمية في موقع اينستغرام، بانه اختار "نجم الكرة الايراني" شهاب زاهدي كافضل لاعب عنده خلال شهر ايلول / سبتمبر الماضي.

واضاف : ان اللاعب المثالي خلال الفصل الماضي لدى نادي أولمبيك دونيتسك، مازال يذهل الكرة الاوكرانية باستعراضاته المحيرة؛ وان تسديد اربعة اهداف خلال 5 مباريات اتاح لـ "زاهدي" ان يتصدر قائمة الهدافين للدوري الاوكراني.

وتابع النادي الاوكراني في مدونته : ان "رونالدو الايراني" لم يترك اي فرصة، ومع ذلك فقد اشاد بالاداء الجيد لاعضاء الفريق وشكر كادره الفني.

انتهى ** ح ع