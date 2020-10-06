ايران وروسيا لديهما مواقف مشتركة لمواجهة الاحادية والتطرف والاحتلال

وفي تصريحه خلال الاجتماع الثالث للجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا، اليوم الثلاثاء، اكد جلالي ان الدبلوماسية الرسمية من دون الدبلوماسية الاعلامية تعجز عن القيام بمهام كبيرة.

واضاف : ان طهران وموسكو تربط بينهما علاقات سياسية رصينة، لكن هناك حاجة الى تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين ايضا.

وبحسب سفير الجمهورية الاسلامية في موسكو، "ان الشعبين الايراني والروسي لم يتعرفا تماما على ثقافة بعضها الاخر"؛ مبينا ان وسائل الاعلام تضطلع بدور هام لرفع المستوى المعرفي المتبادل بين الجانبين.

واكد جلالي خلال الاجتماع، على اهمية التعاون الاعلامي بين طهران وموسكو؛ داعيا اعضاء "لجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا" الى المداومة على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بانتظام.

وعقد الاجتماع الثالث للجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا اليوم الثلاثاء عبر الفضاء الافتراضي باستضافة وزارة الثقافة الايرانية في طهران وبمشاركة عدد من كبار مسؤولي الشؤون الاعلامية في كلا البلدين.

انتهى ** ح ع