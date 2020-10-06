مسؤول : سنبلغ الاكتفاء الذاتي في انتاج مشتقات بلازما الدم

واشار "قانعي" في تصريح له اليوم الثلاثاء، الى مستوى انتاج مشتقات بلازما الدم داخل البلاد؛ مبينا "اننا مضطرون اليوم على ارسال 400 ليتر من هذه المادة سنويا الى المانيا وندفع اليها 170 يورو قبال كل ليتر، لتقوم الاخيرة في المقابل بارسال مشتقات البلازما الى ايران".

واضاف : لكننا اليوم دخلنا حيّز الاستغناء عن الدول الاخرى، وقادرون على تلبية احتياجاتنا محليا.

وتابع هذا المسؤول : هناك شركة معرفية ايرانية، قادرة في غضون عامين وباستخدام تقنية متطورة للغاية على توفير 30 بالمئة من احتياج الداخل الى مشتقات البلازما.

انتهى** ح ع