الفاو تدعم إيران في تعزيز "تمويل المناخ"

جاء ذلك في اجتماع نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة حماية البيئة الإيرانية باعتبارها السلطة الوطنية المخولة من قبل صندوق المناخ الأخضر، وذلك في سياق إنشاء منصة شاملة لمعالجة قضايا تغير المناخ في إيران، جمعت فيه نحو 100 مؤسسة محلية ووطنية ودولية.

وتهدف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من خلال الإجتماع الى زيادة قدرة المؤسسات المشاركة وتوفير أرضية ملائمة لتعزيز الحوار والتفاعل المشترك بينها حول القضايا المتعلقة بتمويل المشاريع المناخية.

وصرح ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في إيران، غرولد بودكر، ان المنظمة تلتزم بتطوير آلية شاملة لضمان مشاركة أصحاب المصلحة والخبراء المعنيين، وعقد اجتماعات استشارية على غرار الاجتماع الحالي، وتوفير فرص التعلم لهم، وزيادة قدرة شركاء المشروع، والعمل على تحقيق ملكية الدولة للاستثمار في المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه.

انتهى**أ م د