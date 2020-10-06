٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84067459
٠ Persons

سمات

وفق بيان الخارجية الروسية؛

ظريف ولافروف يؤكدان على استخدام السبل الدبلوماسية لتسوية النزاع في كاراباخ

ظريف ولافروف يؤكدان على استخدام السبل الدبلوماسية لتسوية النزاع في كاراباخ

موسكو/ 6 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الروسي" سرغئي لافروف"، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الثلاثاء، على حل قضية كاراباخ باستخدام الطرق السياسية والدبلوماسية.

وافادت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم : ان ظريف ولافروف اعربا خلال مباحثاتهما الهاتفية عن قلقهما ازاء التصعيد غير المسبوق في مرتفعات كاراباخ المتنازع عليها. 

كما حذر الوزيران، بحسب الخارجية الروسية، من خطر تدخل عناصر تابعة للجماعات المسلحة المتطرفة واللاقانونية المنتشرة بسوريا وليبيا في هذه الصراعات. 

ودعا كل من ظريف ونظيره الروسي الى استخدام السبل الدبلوماسية والسياسية لحل النزاع في كاراباخ، واكدا بان ذلك يعتمد على وقف اطلاق النار والمواجهات العسكرية من دون اية شروط بين الجانبين.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 2 =