ايران وروسیا تؤكدان على توظيف الطاقات الاعلامية لتنمية العلاقات الثنائية

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الايرانية الروسية المشترکة للتعاون الاعلامي اليوم الثلاثاء، عبر الاجواء الافتراضية بمشاركة المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ومساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد خدادي والسفير الايراني في موسكو كاظم جلالي ومدير عام وكالة "ارنا" محمد رضا نوروز بور والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ومساعد وزير الاتصالات والتطوير الرقمي ووسائل الاتصال الروسي الكسي فولين.

*متحدث الخارجية الايرانية

وفي كلمته خلال الاجتماع أعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده عن استعداد طهران لتنمية التعاون الاعلامي مع روسيا.

واعتبر التعاون الاعلامي والفكري بين ايران وروسيا بأنه مهم في مواجهة مؤامرات وسائل الاعلام الاميركية.

*السفير الايراني في موسكو

من جانبه صرح السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي: ان طهران وموسكو لديهما مواقف مشتركة في مواجهة النزعات الاحادية والتطرف والاحتلال.

واكد جلالي ان الدبلوماسية الرسمية من دون الدبلوماسية الاعلامية تعجز عن القيام بمهام كبيرة واضاف: ان طهران وموسكو تربطهما علاقات سياسية رصينة، لكن هناك حاجة الى تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين ايضا.

*مساعد وزير الثقافة الايراني

بدوره قال مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد خدادي، خلال الاجتماع، إن ايران وروسيا تربطهما مشتركات عديدة كما تواجهان تحديات مشتركة أيضا كالتطرف والحظر والمواقف الازدواجية للغرب لاسيما أميركا.

وأعرب عن أسفه لان العديد من وسائل الاعلام في الغرب تمارس حاليا قرع طبول الحرب وتقوم بتغطية اعلامية للتطرف وتتجاهل حقوق الانسان.

وأكد على ضرورة توطيد العلاقات بين ايران وروسيا لاسيما في مرحلة الحظر الاميركي الظالم الذي يواجهه الشعب الايراني رغم تفشي فيروس كورونا.

*مدير عام "ارنا"

وفي كلمته اكد مدير عام وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" استعداد الوكالة لتوظيف كل طاقاتها للتعاون مع الجانب الروسي لمواجهة هيمنة الغرب الاعلامية.

وقال محمد رضا نوروز بور، ان وكالة "ارنا" ستقيم تعاونا مشتركا مع وكالة "سبوتنيك" الروسية في مجال تبادل الخبرات الخبرية في مواجهة تفشي فيروس كورونا كما سيعقد اجتماع عبر الاجواء الافتراضية لتبادل وجهات النظر بين الصحفيين في الوكالتين.

*زاخاروفا

من جانبها اعتبرت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التعاون بين بلادها وايران بانه ينمو بسرعة على مختلف الصعد رغم تفشي كورونا.

واشارت زاخاروفا، في تصريح خلال الاجتماع الى لقاء ظريف بنظيره الروسي لافروف، واعتبرت المحادثات بينهما بأنها كانت مثمرة للغاية وتم التباحث حول مواضيع عديدة وسبل تنمية التعاون بين البلدين.

وقالت انه من المتوقع اقامة ملتقى لوسائل الاعلام في البلدان المطلة على بحر قزوين في استراخان/ جنوب روسيا/ قريبا.

وأعربت عن أسفها لبث البلدان الغربية الاكاذيب رغم تفشي فيروس كورونا بهدف التأثير على جهود ايران وروسيا في مجال مكافحة كورونا.

*مساعد وزير الاتصالات الروسي

كما تحدث مساعد وزير الاتصالات والتطوير الرقمي ووسائل الاتصال الروسي الكسي فولين خلال الاجتماع واعرب عن المواساة مع ضحايا مرض كورونا في ايران، منوها الى موقف بلاده الرافض للحظر في ظل تفشي فيروس كورونا.

واشار الى مكانة التعاون الدفاعي والامني بين ايران وروسيا كاحد المواضيع المهمة في وسائل الاعلام الروسية، مؤكدا اهمية التعاون الاعلامي لالقاء الضوء على مثل هذا التعاون.

انتهى ** 2342