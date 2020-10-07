مدير عام "ارنا" يؤكد على التعاون الاعلامي مع روسيا لمواجهة هيمنة الغرب الاعلامية

وفي كلمته الثلاثاء خلال الاجتماع الثالث للجنة التعاون الاعلامي المشترك بين ايران وروسيا الذي عقد عبر الاجواء الافتراضية قال نوروز بور: ان "ارنا" ستستخدم كل طاقاتها وامكانياتها للتعاون من اجل مواجهة هيمنة الغرب الاعلامية، وقد كانت رائدة على الدوام في التواصل والتعاون في سائر المجالات ايضا مع وكالات الانباء ووسائل الاعلام الروسية.

واضاف: ان وكالة "ارنا" ستقيم قريبا في نهاية اكتوبر الجاري تعاونا مشتركا مع وكالة "سبوتنيك" الروسية في مجال تبادل الخبرات الخبرية في مواجهة فيروس كورونا وسيقام اجتماع عبر الاجواء الافتراضية لتبادل وجهات النظر بين الصحفيين العاملين في الوكالتين.

وتابع قائلا: ان الشعبين الايراني والروسي بذلا الكثير من الجهود لترسيخ الاواصر الثنائية وتنمية العلاقات الشاملة بينهما واثبتا بانهما يمتلكان عزما وارادة جادة رغم انه مازالت هنالك مسافة باقية لتحقيق كل الطموحات وما ينبغي ان يتحقق.

ووصف نوروز بور دور وسائل الاعلام في البلدين في بلورة وتعزيز العلاقات الشاملة بينهما امرا حيويا ولافتا واضاف: ان البلدين ايران وروسيا يتعرضان منذ اعوام طويلة لهجمات الغرب وخاصة اميركا الاعلامية التي تقوم بتنفيذ خطط واسعة لاثارة الخوف من ايران وروسيا (ايرانوفوبيا وروسيافوبيا)، لذا يتوجب على وسائل الاعلام في البلدين التصدي لهذا التيار السلبي بصورة جادة ولكن في مرحلة اولى يتوجب على وسائل الاعلام هذه عرض صورة دقيقة عن ايران وروسيا لشعبي ونخب البلدين.

ولفت الى ان وسائل الاعلام الايرانية ومنها "ارنا" قامت باجراءات جيدة لتقديم صورة دقيقة عن روسيا للشعب الايراني الذي اكتسب في ضوء ذلك معرفة جيدة ودقيقة نسبيا عن روسيا والمجالات السياسية والاجتماعية والثقافية المشتركة، معربا عن الاسف لان مثل هذا الامر لم يحدث كما ينبغي لدى الجانب الروسي واضاف: ان ما نتوقعه من اصدقائنا وزملائنا الاعلاميين في روسيا بذل المزيد من الجهد للتعريف بصورة اكثر دقة بايران وطاقات التعاون والمشاركة بين البلدين.

واكد استعداد "ارنا" للتعاون مع جميع وسائل الاعلام الروسية سواء الوكالات او الصحف او قنوات الاذاعة والتلفزيون في مجال تبادل النتاجات الخبرية وتوقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون "لاننا نعتقد بان التعاون في مجال الاعلام بين البلدين من شانه ان يساعد في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية ورفع مستوى التفهم المتبادل بين الشعبين.

وصرح بان وسائل الاعلام الايرانية والروسية يمكنها اقامة تعاون متبادل في مجال تفنيد ودحض الاخبار المزيفة والكاذبة التي يمكنها افساد التداول السليم للمعلومات وقطع سلسلة الثقة بين الاعلام والمتلقين".

انتهى ** 2342