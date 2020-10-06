زاخاروفا: اواصر قوية تربط بين ايران وروسيا

واشارت زاخاروفا، في تصريح لها الثلاثاء خلال الاجتماع الثالث للجنة الايرانية الروسية المشتركة للتعاون الاعلامي والذي عقد عبر الاجواء الافتراضية، الى لقاء وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو قبل ايام، وقالت: ان المحادثات كانت مثمرة للغاية وتم التباحث خلالها حول مواضيع عديدة وسبل تنمية التعاون بين البلدين.

واضافت: انه من المتوقع اقامة ملتقى لوسائل الاعلام في البلدان المطلة على بحر قزوين في استراخان/ جنوب روسيا/ قريبا.

واشارت الى محاولات الغرب لبث الاخبار الكاذبة وقالت: للاسف ان الدول الغربية مازالت تواصل بث الاخبار الكاذبة والملفقة رغم تفشي فيروس كورونا بهدف التأثير على جهود ايران وروسيا في مجال مكافحة كورونا.

كما تحدث مساعد وزير الاتصالات والتطوير الرقمي ووسائل الاتصال الروسي الكسي فولين خلال الاجتماع واعرب عن المواساة مع ضحايا مرض كورونا في ايران، منوها الى موقف بلاده الرافض للحظر في ظل تفشي فيروس كورونا.

واشار الى مكانة التعاون الدفاعي والامني بين ايران وروسيا كاحد المواضيع المهمة في وسائل الاعلام الروسية، مؤكدا اهمية التعاون الاعلامي لالقاء الضوء على مثل هذا التعاون.

انتهى ** 2342