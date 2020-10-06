مستشار وزیر الامن: نرصد بدقة جمیع تحرکات العدو فی الاجواء الافتراضیة

وقال مدير عام الامن في محافظة خراسان الرضوية الثلاثاء خلال ملتقى لائمة الجمعة في هذه المحافظة الواقعة شمال شرق ايران: لقد نجحتم في خندق صلاة الجمعة في صون هذا الجيل في ساحة الحفاظ على الثورة والجمهورية الاسلامية رغم ان مواجهة الحرب الاقتصادية المعادية بحاجة لبذل المزيد من الجهد.

واشار الى محاولات الاعداء المستمرة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان ضغوط اميركا لاركاع الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني الشامخ ادت الى خلق فرص لمصلحة الثورة والبلاد اكثر من ان تحقق مكاسب لاميركا.

واشار الى مساعي اميركا للايحاء بان مستقبلا مليئا بالتحديات ينتظر الشعب الايراني واكد قدرات البلاد على تجاوز هذه التحديات وقال: ان الاوضاع المضطربة السائدة في الداخل الاميركي تشير الى عجز البيت الابيض في ايصال الثورة الاسلامية الى طريق مغلق.

وقال: ان الظروف جيدة ومستديمة من حيث الامن في المحافظة وهنالك سيطرة كاملة على الاجواء الامنية في المحافظة خاصة في الحدود.

انتهى ** 2342