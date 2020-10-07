٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١١:١٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84067942
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برسبولیس ایران یحقق قفزة قویة في تصنیف فیفا للاندیة

برسبولیس ایران یحقق قفزة قویة في تصنیف فیفا للاندیة

طهران/7 تشرین الاول/اکتوبر/ارنا-وفقا لاحدث تصنیف اصدره الاتحاد الدولی لكرة القدم (فیفا) للاندیة حقق فریق برسبولیس ايران لكرة القدم قفزة قوية لیحتل المركز الرابع اسیویا والمركز 94 عالمیا

ونادي برسبوليس هو أحد أندية كرة القدم في طهران، ويعتبر أكثر ناد حقق الدوري الإيراني الممتاز  بواقع 13 مرات، ويعتبر من أنجح الأندية الإيرانية تحقيقًا للبطولات على المستوى المحلي، والاسيوي.

یذکر ان برسبولیس فاز للمرة الرابعة علی التوالي ببطولة الدوري الایراني الممتاز في الموسم الماضي وتاهل موخرا الى نهائي دوري ابطال آسيا بالفوز على النصر السعودي.

وكان برسبوليس قد احرز اولى بطولاته عام 2002 بقيادة اسطورة الكرة الايرانية علي بروين والثانية عام 2008 بقيادة الايراني افشين قطبي فيما الثالثة والرابعة والخامسة تحققت اعوام 2017 و 2018 و 2019 بقيادة الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش والسادسة بقيادة يحيى كل محمدي.

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