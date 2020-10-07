٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:٠٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84068261
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رئيس إدارة الغذاء والدواء؛

لقاح الإنفلونزا الإيراني سيُطرح في الأسواق العام المقبل

لقاح الإنفلونزا الإيراني سيُطرح في الأسواق العام المقبل

طهران/ 7 تشرين الاول/ أكتوبر/ إرنا - قال رئيس إدارة الغذاء والدواء، إن المعدات الطبية والأدوية الأجنبية تستورد بصعوبة للغاية وبوضع العراقيل من قبل العدو، مضيفا اعتبارا من العام المقبل، سيتم توزيع لقاح الإنفلونزا الإيراني في السوق.

وأكد "محمد رضا شانه ساز" أن 97 بالمائة من الأدوية المطلوبة يتم إنتاجها في البلاد، مضيفا ان الهدف هو إنتاج لقاح الإنفلونزا في البلاد بحلول العام المقبل، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يحدث ذلك هذا العام، لكن بسبب الحظر، فإن بعض المواد الخام المطلوبة لم تصل إلى الشركات المعرفية في الوقت المحدد، لكن في العام المقبل، سيتم إنتاج لقاح إنفلونزا إيراني.

وأوضح رئيس إدارة الغذاء والدواء حول المشاكل الحالية لاستيراد لقاح الأنفلونزا: ان استيراد أي دواء لايتحقق بسهولة، وان الأدوية والمعدات الطبية يتم استيرادها بصعوبة وبوضع العراقيل من قبل العدو.

واشار مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الى أن هناك مشاكل كثيرة في توريد الأدوية مثل نقل العملة لاستيراد الأدوية وذلك بسبب تعامل الأعداء مع الشركات الموثوقة وشركات الأدوية التي تبيع الأدوية لإيران.

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