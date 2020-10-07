مسؤول : توفير 40 ملیون دولار عبر الانتاج المحلي لصفائح المبادل الحراري

وفي حديث لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، اوضح "فنبري" ان الشركة المعرفية التي بادرت الى انتاج هذا الجهاز والذي يعد الاكبر من نوعه في ايران، فريدة من نوعها هي الاخرى من حيث انتاج صفائح المبادل الحراري على صعيد البلاد.

واضاف، ان ايران تعد من الدول القليلة للغاية في العالم التي تنتج هذه الاجهزة الحرارية، الى جانب السويد والمانيا وامريكا واليابان.

ولفت هذا المسؤول، الى ان صفائح المبادل الحراري تستخدم في صناعات الام ومنها صناعات التكرير والبتروكيمياء والنفط والغاز وصناعات الفولاذ، مضافا الى المنشئات والمنتجات الغذائية.

وبيّن قنبري، ان هذه الصناعات لن تكتمل من دون الاجهزة المذكورة.

انتهى ** ح ع