إيران تنتج أقمشة نانو غير منسوجة قادرة على إزالة مسببات الأمراض

وفي ذات السياق قال المدير العام للشركة المنتجة لهذه الأقمشة، أمير حسين بختياري، ان شركته بدأت منذ عامين ونصف العام الأبحاث والدراسات حول تصنيع منتج ذي خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات للاستخدامات الطبية، ومع ظهور فيروس كورونا، قام فريق البحث والتطوير للشركة بتسريع وتيرة العمل. ولحسن الحظ، بعد الاختبارات المستمرة وجهود القوى المتخصصة توصلت الشركة الى إنتاج قماش غير منسوج بخصائص مضادة للميكروبات وقادر على تدمير نسبة عالية من الكائنات الحية الدقيقة.

وأضاف بختياري، ان الشركة اجتازت كافة مراحل اختبارات السلامة والفعالية بنجاح وحازت على جميع معايير الجودة وحصلت على الشهادات ذات الصلة.

وتابع: لقد تمكنا من الحصول على ترخيص تصنيع بعض المنتجات كالقناع الجراحي النانوي المضاد للبكتيريا، والملابس النانوية غير المعقمة المضادة للبكتيريا، ومفارش نانوية لأسرة المرضى مضادة للبكتيريا من الدائرة العامة للمعدات الطبية، وكذلك على شهادة لجنة توحيد المواصفات القياسية لمنتجات النانو.

وأعرب بختياري عن أمله في أن تتمكن شركته في المستقبل القريب من تقديم أقمشة غير منسوجة قادرة على تدمير فيروس كورونا للكوادر الطبية والصحية في المرحلة الأولى وللجمهور الإيراني في المرحلة الثانية.

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