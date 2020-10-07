السفيران السوري والياباني يودعان ظريف بنهاية مهامهما في ايران

طهران/ 7 تشرين الاول/ أكتوبر/ إرنا - قال رئيس إدارة الغذاء والدواء، إن المعدات الطبية والأدوية الأجنبية تستورد بصعوبة للغاية وبوضع العراقيل من قبل العدو، مضيفا اعتبارا من العام المقبل، سيتم توزيع لقاح الإنفلونزا الإيراني في السوق.