السفيران السوري والياباني يودعان ظريف بنهاية مهامهما في ايران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية، ان السفير الياباني في طهران "سايتو ميتسوغو"، ايضا التقى بظريف اليوم الاربعاء (7 تشرين الاول / اكتوبر) لتوديعه في نهاية مهامه لدى ايران.
انتهى ** ح ع
طهران / 7 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - التقى السفير السوري لدى ايران "عدنان محمود"، اليوم الاربعاء، بوزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" لتوديعه بنهاية مهامه الدبلوماسية في البلاد.
وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية، ان السفير الياباني في طهران "سايتو ميتسوغو"، ايضا التقى بظريف اليوم الاربعاء (7 تشرين الاول / اكتوبر) لتوديعه في نهاية مهامه لدى ايران.
انتهى ** ح ع
تعليقك