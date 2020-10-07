الاتحاد العالمي للجماز يشيد بجهود ايران في مكافحة كورونا

رسالة الاتحاد الدولي للجمباز خطابا لرئيسة اتحاد الجمباز الايراني جاءت على الشكل التالي :

الدكتورة "زهراء اينجة دركاهي"، رئيسة اتحاد الجمباز في الجمهورية الاسلامية الايرانية /

انه مدعاة لارتياحنا ان الاتحادات الوطنية لدى الدول الاعضاء في اتحاد الجمباز الدولي، تواصل نشاطاتها خلال الظروف المجهولة الراهنة والحافلة بالتحديات.

واعرب الاتحاد الدولي للجمباز، باسم رئيس الاتحاد، عن تقديره الحار وترحيبه باجراءات رئيسة الاتحاد الوطني (الايراني)، "الفريدة من نوعها" في الوقت الحاضر؛ متطلعا الى عودة ظروف الحياة لطبيعتها في مرحلة ما بعد زوال جائحة كورونا.

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