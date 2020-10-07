وزير الطرق : امريكا اعلنت رسميا حربها الاقتصادية ضد ايران

واضاف اسلامي خلال اجتماعه اليوم الاربعاء مع كبار المسؤولين بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، ان ظروف الحرب الاقتصادية الراهنة تقتضي على جميع المسؤولين بذل الجهود للحؤول دون مساس الاعداء بالامكانيات والطاقات الناعمة والصلبة في البلاد.

واكد، ان امريكا تحاول من خلال تدخلاتها المفرطة والمشينة، اعاقة التطوير التجاري في ايران وثنيها عن مواصلة نشاطاتها في اطار المعايير والضوابط الدولية.

وقال وزير الطرق : ان النشاطات الصناعية والتجارية في ايران التي تعود بعضها الى الموانئ، ينبغي ان تتم وفق الظروف الراهنة وباسلوب يؤدي الى سلاسة النشاطات والاجراءات ذات الصلة لافشال مخططات العدو الرامية الى تقويض علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع العالم.

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