وزير الدفاع : القوات المسلحة الايرانية شوكة في اعين الاعداء

جاء ذلك خلال تصريحات العميد حاتمي في اجتماعه مع كبار القادة العسكريين بالجيش والحرس وقوى الامن الداخلي في محافظة خراسان الرضوية (شرق)، لمناسبة الذكرى السنوية الاربعين للدفاع المقدس.

واضاف وزير الدفاع : ان ايران تتمتع اليوم بامن مستدام رغم الحظر الجائر المفروض عليها؛ واصفا القوات المسلحة الى جانب الشعب الايراني العنصر الأساس لتعزيز مسيرة الاقتدار والتقدم في البلاد.

واكد ان الموقع الستراتيجي الذي تمتع به الجمهورية الاسلامية وظروفها الجغرافية الفريدة في منطقة غرب اسيا وموارد النفط والغاز والطاقة الوفيرة والممرات المائية وسائر الثروات المتاحة فيها، جعل من هذا البلد مطمعا للاعداء؛ وبما يلزم علينا جميعا بذل الجهود الحثيثة والمستدامة لتعزيز اقتدارنا الدفاعي والوطني في مواجهة هؤلاء الاعداء.

ونوه العميد حاتمي، بان الامن المستتب في ايران الاسلامية اليوم مرهون بدماء الشهداء والمضحين خلال فترة الدفاع المقدس الذين قدموا مهجهم لحماية ثغور الوطن من تطاول العدو انذلك.

انتهى ** ح ع