قاليباف: علينا السيطرة على فيروس كورونا في ظل التعاون معا

وقال قاليباف في تصريح للصحفيين الاربعاء على هامش اجتماعه مع مسؤولي وزارة الصحة ورؤساء جامعات العلوم الطبية في البلاد: ان احدى القضايا الجادة التي طرحها مسؤولو قطاع الصحة والعلاج في اجتماع اليوم (الاربعاء) يتعلق بالكوادر البشرية لان استمرار مرض كورونا ادى الى ارهاق الكوادر التمريضية والطبية وبطبيعة الحال فان هذه الكوادر تبذل اقصى جهودها في ظل الروح المعنوية التي لمستها لديهم.

واكد ضرورة اضافة كوادر تمريضية وطبية جديدة لتخفيف العبء عن الكوادر الحالية واعتبر قضية كورونا بانها القضية الاولى في البلاد في الوقت الحاضر واضاف: ان الموضوع الاهم في مجال كورونا ليس العلاج بل الوقاية والتشخيص حيث ينبغي اجراء عملية التشخيص بصورة افضل بواسطة العدة الطبية (Kit) المحلية بغية تحديد الافراد المصابين ووضعهم في الحجر الصحي في اسرع فترة ممكنة.

واكد ضرورة المزيد من الالتزام بالتوصيات الصحية من قبل المواطنين واعتبر انه ليس من المقبول بعد تجربة 8 اشهر من تفشي كورونا ان يبلغ عدد الضحايا الان اكثر مما كان الحال عليه في فترة عدم معرفة المرض وقال: انه بناء على ذلك ينبغي علينا العمل معا والتعاون للسيطرة على تفشي المرض.

انتهى ** 2342